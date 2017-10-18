Первое место уже в 24-й раз подряд занял основатель Microsoft Билл Гейтс. Forbes оценил его состояние в 89 миллиардов долларов. На второй строчке оказался глава и основатель Amazon Джеф Безос с состоянием в 81,5 миллиардов долларов.

На третьем месте оказался гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (78 миллиардов долларов). Больше всех за год состояние (на 15,5 миллиардов долларов) увеличилось у основателя Facebook Марка Цукерберга. Оно достигло 71 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп опустился в рейтинге на 92 строчки - со 156-го места на 248-е место. За год он потерял 600 миллионов долларов, и его состояние достигло уровня в 3,1 миллиарда долларов. Причиной этому журнал называет "жесткий" рынок недвижимости в Нью-Йорке, судебную тяжбу, а также дорогую президентскую кампанию.

Минимальное состояние кандидата на включение в рейтинг, как отмечает журнал, составляло 2 миллиарда долларов. Критерий отбора, таким образом, по сравнению с прошлым годом был повышен на 18%.

В новый список попали 22 новых имени, пишет Forbes, из них 14 являются миллиардерами, которые самостоятельно заработали свое состояние. В пример приводится гендиректор видеосервиса Netflix Рида Хастингса, чье состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов.