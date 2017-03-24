Платная версия рассчитана на "профессиональных пользователей" и будет включать расширенные аналитические данные, оповещения о последних новостях, а также сведения о том, о чем пишут подписчики аккаунта. При этом отмечается, что все новые функции будут доступны в сервисе Twitter Tweetdeck, а основное мобильное приложение Twitter останется бесплатным.

Twitter проводит исследование "для оценки заинтересованности в новой, улучшенной версии Tweetdeck", заявила пресс-секретарь компании Бриэль Виллабланка.

"Мы регулярно проводим исследования среди пользователей для сбора фидбэка об опыте использования Twitter и для лучшего информирования о наших инвестиционных решениях, и мы изучаем несколько вариантов, чтобы сделать Tweetdeck еще более ценным для профессионалов", — отметила она.

Указаний на возможность взимания Twitter платы со всех пользователей не появилось.

Журналист The Huffington Post Эндрю Тавани опубликовал фото возможного нового дизайна Tweetdeck, а также представил текст заявления компании, согласно которому новая версия приложения рассчитана на "маркетологов, журналистов и профессионалов из других областей". Сервис будет связан с Tweetdeck — приложением компании, позволяющим работать сразу с несколькими аккаунтами, и с множеством других функций.

Пока Twitter не приступил к непосредственной разработке сервиса, сообщил источник в компании. Как отмечает издание, платная подписка может стать новым серьезным источником средств для Twitter, рекламная выручка которого снижается. Во многом это объясняется большим количеством фэйковых аккаунтов - за такую аудиторию рекламодатели платить не готовы. Ученые из Университетов Южной Калифорнии и Индианы пришли к выводу, что около 15% всех Twitter-аккаунтов являются ботами. Новое исследование показало, что более 48 млн из 319 млн зарегистрированных пользователей не являются реальными людьми. Вместо них работают боты - специализированные программы, которые выполняют различные действия.

Акции компании ждет падение с $15–17 за ценную бумагу менее чем до $10 за акцию, писал в конце прошлого года исполнительный директор компании Global Equities Research Трип Чаудри в отчете Uber-Bear. Чаудри отметил, что из-за фэйковых аккаунтов качество данных ужасное, что сказывается на плохом таргетинге и, как следствие, на оттоке рекламодателей с платформы.

Аналитик напомнил, что социологи использовали данные Twitter для прогнозирования итогов президентских выборов в США, на которых 8 ноября неожиданно победил Дональд Трамп, в то время как статистика свидетельствовала о победе Хиллари Клинтон. Одной из причин такого результата, по мнению эксперта, является большое количество ботов в соцсети.

Прогноз Global Equities Research относительно будущего Twitter один из самых негативных, отмечает CNBC. 25 аналитических компаний рекомендуют держать акции соцсети, восемь — рекомендуют продавать. Восемь компаний, напротив, рекомендуют покупать акции Twitter.

На фоне падения финпоказателей руководство Twitter пыталось продать компанию. В числе возможных покупателей значились Microsoft, Google, Apple и Disney, но все они в итоге отказались от этой идеи. Компании-претенденты консультировались с банками о целесообразности приобретения социальной сети, и представители финансовых учреждений посоветовали не покупать Twitter.

После того как появилась информация, что ​Walt Disney и Google в сделке не заинтересованы, в ходе предбиржевых торгов на бирже NASDAQ акции Twitter упали более чем на 18%. Аналитики Northman Trader тогда предполагали, что в случае отказа потенциальных покупателей от заключения сделки цена акций Twitter может опуститься до $14-19 за штуку.​

Salesforce была единственным крупным игроком, оставшимся в борьбе за покупку Twitter, но вскоре и этот претендент отказался от покупки сервиса. Акции Twitter Inc тогда упали почти на 6%, уронив рыночную капитализацию компании до $11,6 млрд. Таким образом, по сравнению с декабрем 2013 г., когда стоимость Twitter достигла наивысшего значения $53 млрд, сервис микроблогов подешевел более чем в 4,5 раза.