Прототип летающего автомобиля от Uber будет представлен на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае. Автомобильная компания также намерена разработать инфраструктуру для автомобилей с вертикальным взлетом и посадкой в Далласе в партнерстве с международным аэропортом Далласа Форт-Уорт и совместно с муниципальными властями в Дубае.

Впоследствии, если проект будет удачным, Uber может запустить сервис авиатакси с использованием таких автомобилей. Даллас, Форт-Уорт и Дубай станут первыми городами, где этот сервис может появиться.

Как отмечает CBNC, Uber подписала контракты с пяти авиапроизводителями для проектирования и разработки облегченного электрического самолета вертикального взлета и посадки. Среди них американский производитель военных и гражданских транспортных средств вертикального взлета Beli Helicopters, а также небольшие авиапроизводители —Aurora Flight Sciences, Embraer, Mooney и Pipistrel Aircraft. Кроме того, среди партнеров Uber — даласская строительная компания Hilwood, с которой Uber будет сотрудничать по вопросам поиска мест и строительства взлетно-посадочных площадок, и ChargePoint, которая может заняться развитием зарядных станций для службы летающих такси.

По словам Холдена, служба такси с летающими автомобилями — это "вершина городской мобильности — сокращение автомобильных заторов и загрязнения от транспорта, сокращение времени в пути, освобождение недвижимости от парковок и доступность во всех уголках города".

"Городская авиация является естественным для Uber следующим шагом", — приводит слова Холдена USA Today. "Мы работаем, чтобы воплотить в жизнь "нажми на кнопку — и лети"", — прокомментировал представитель Uber концепцию проекта.

В феврале 2017 года стало известно, что Uber наняла инженера NASA для разработки своего первого летающего автомобиля. Марк Мур, который станет директором по авиационному проектированию, также помогал автомобильной компании при составлении доклада о летающем транспорте, представленного в октябре 2016 года. Тогда проект получил название Elevate.

В том же месяце голландская компания PAL-V объявила о старте предзаказов на летающие автомобили PAL-V Liberty, которые должны будут поступить в продажу в 2018 году. Стоимость таких автомобилей составит от $400–600 тыс.