Обновление позволит делиться данными геолокации только во время использования приложения, передает Reuters со ссылкой на начальника службы безопасности компании Джо Салливана.

Официально об этом компания объявит позднее во вторник, 29 августа. Первыми обновленную версию приложения получат пользователи iPhone, это произойдет на следующей неделе. Салливан добавил, что компания намерена подготовить обновления и для устройств на ОС Android, но сроки его выхода не назвал.

Эти изменения — попытка компании восстановиться после целого ряда скандалов, которые привели к уходу главы Uber Трэвиса Каланика, пишет агентство, но Салливан заявил, что связи между обновлением и переменами в руководстве нет.

В ноябре 2016 Uber выпустила обновление, после которого из настроек исчезла возможность ограничить сбор данных о пользователе. С тех пор можно было либо разрешить приложению всегда собирать информацию, либо запретить это делать совсем. В компании объяснили, что отслеживали данные после окончания поездки для безопасности пользователей.

Салливан пояснил агентству, что ошибка компании заключалась в том, что она не объяснила доходчиво пользователям, зачем нужны эти данные. Uber привержена защите приватности, добавил он, но в прошлом у не было "недостаточно опыта" в этом вопросе.