На странице нового проекта, размещенной по адресу freight.uber.com, можно выбрать опцию "Я перевозчик" или "Я грузоотправитель" и указать свой email, а также ссылку на регистрацию в личном кабинете и политику конфиденциальности, датированную 25 октября этого года. Ссылки на соответствующие приложения на сайте также не обнаружено. Стоимость услуг, условия партнерства, дату запуска сервиса и иные детали компания не раскрывает.

Ранее сообщалось, что убыток Uber за первые девять месяцев 2016 года превысил $2,2 млрд, а совокупный убыток компании по итогам года может достичь $3 млрд. При этом на рынке США Uber был прибыльным лишь в I квартале, за предыдущие периоды также получив убыток. Несмотря на это, капитализация Uber оценивается в $69 млрд, что делает ее самой дорогой непубличной компанией мира.