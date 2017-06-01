Тем не менее, Uber зафиксировала убыток без учета разовых факторов в размере $708 млн в минувшем квартале. В четвертом квартале убыток компании составил $991 млн. С момента основания в 2008 году Uber привлекла около $15 млрд долгового и долевого финансирования. Из этой суммы у компании осталось порядка $7,2 млрд - примерно столько же, как и на конец прошлого года, поскольку деятельность компании требует масштабных вливаний.

Uber является частной компаний, поэтому не обязана публиковать финансовую отчетность. Однако в апреле компания опубликовала результаты за 2016 год, чтобы дать инвесторам представление о своих показателях, поскольку рассматривает возможность проведения IPO. "Снижение убытка в первом квартале создало хорошую траекторию для движения к прибыли", - заявил представитель Uber. Финдиректор Uber Гаутам Гупта покинет компанию в июле, чтобы присоединиться к другому стартапу в Сан-Франциско.

Uber начала поиск претендентов на пост главного финансового директора, имеющих опыт работы в публичной компании, поскольку смотрит в сторону IPO, сообщил газете осведомленный источник. Uber работает без главного финансового директора с 2015 года, когда компанию покинул Брент Каллиникос, занимавший этот пост. Гаутам Гупта, работающий в компании с 2013 года, так и не занял пост CFO.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах.