Сумма обязательств входит в общую цифру кредиторской задолженности, начисленных обязательств и резервов предстоящих расходов и платежей, которые на 31 марта составляли 921,4 миллиарда рублей. При этом инвестиции "Газпрома" в "Газтранзит" составляли 232 миллиона рублей.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" на 40,2% принадлежит "Газпрому". Такой же долей владеет "Нафтоназ Украины", а еще 19,6% принадлежит турецкой компании "Турусгаз".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). Позже сумма увеличилась из-за начисления пени.

Украинское антимонопольное ведомство посчитало, что "Газпром" воспользовался своим статусом и нарушил договор с "Нафтогазом", препятствуя повышению платы за транзит. АМКУ также пришел к выводу, что "Газпром" нарушал условия контракта с "Нафтогазом" и игнорировал любые обращения об изменении условий сотрудничества на экономически обоснованные и взаимовыгодные.

К нарушениям заключенного с "Нафтогазом" контракта антимонопольные органы Украины отнесли резкое сокращение объема газа, прокачиваемого "Газпромом" в Европу через территорию Украины. По условиям контракта он установлен на уровне 100 миллиардов кубометров, однако уже в 2014 году сократился до 62 миллиардов. Свои потери от падения объемов транзита "Нафтогаз Украины" оценил в шесть миллиардов долларов.

"Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. В октябре АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Российская компания деньги в срок не уплатила, поэтому к 5 октября, когда был подан иск о принудительном взыскании, сумма штрафа с учетом пени удвоилась.

Попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Суд удовлетворил иск в декабре прошлого года. "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.