"Никогда не говори никогда... Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это (закупка газа в России) очень рискованно и безответственно", - отметил он.

В настоящее время "Газпром" передает "Нафтогазу Украины" природный газ для поставки потребителям Украины и для его транзита на западной границе РФ и получает протранспортированный газ на западной границе Украины, где сдает его европейским покупателям.

Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. В настоящее время Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Также закачка газа в ПХГ осуществляется за счет собственной добычи.