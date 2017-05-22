"Мы сейчас интенсивно работаем. Я не хочу раньше времени раскрывать определенную информацию, потому что это процесс поиска активов и имущества. Мы все делаем в рамках закона, и это будет, я очень рассчитываю, позитивный кейс по выполнению данного решения", — сказал он.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", согласно которой российская компания требовала отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу украинской стороны штрафа на около $6,4 млрд за "злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа".