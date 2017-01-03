"Постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. гривен, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. гривен", — следует из сообщения.

Как полагает украинский Нацбанк, решение будет способствовать стабильному поступлению наличности в банковскую систему, а также развитию безналичного сектора экономики.

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме, следует из сообщения финрегулятора.