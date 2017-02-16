Правительство Украины ввело чрезвычайные меры в сфере энергетики в связи с блокадой поставок угля с Донбасса.

"Мы вводим эти меры и все делаем для того, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения. Хотел бы, чтобы это поняли все граждане", - заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в ходе внеочередного заседания правительства.

По словам Гройсмана, отключения будут происходить только в крайних случаях, а власти будут заранее информировать население об этом, передает телеканал "112 Украина". "И надеюсь, что здравого смысла хватит у тех, кто причастен к блокированию, чтобы восстановить нормальное энергоснабжение нашей страны", - заявил Гройсман.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что чрезвычайные меры будут действовать месяц, но их можно будет затем продлить.

Основная цель введения чрезвычайных мер - минимизировать использование антрацитового угля на теплоэлектростанциях страны, поясняет министр. Чрезвычайные меры позволят снизить использование этого угля на 300-350 тысяч тонн в месяц в зимний период.

Насалик пояснил, что в рамках этих мер власти переходят к ручному управлению теплостанциями, чтобы загрузить блоки, которые работают на газовом угле, и уменьшить нагрузку на блоки, работающие на антраците.

Кроме того, он сообщил о расширения производства энергии атомными электростанциями.

"Предусматривается и пункт, который применяется при срочных проблемах и диспропорциях между потреблением и производством электроэнергии. Мы будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать производство и потребление", - цитирует Насалика Интерфакс-Украина.

В последние недели на Украине заблокированы железнодорожные пути, по которым поставляется уголь с территории Донбасса. Железнодорожные пути, по сообщениям СМИ, перекрыли ветераны спецоперации в Донбассе и народные депутаты. В числе перекрывших есть и депутаты Верховной Рады. Таким образом, они борются с торговлей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук ранее заявлял, что запасов антрацита на складах ТЭС хватит примерно на 40 суток работы.