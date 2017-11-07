В ведомстве отметили, что в отношении 25 компаний ("МХК "Еврохим", "Новомосковская акционерная компания "Азот", "Невинномысский Азот", "Агроцентр-Еврохим-Невинномысск", "Еврохим Трейдинг Рус", "Агроцентр Еврохим — Волгоград", "Агроцентр Еврохим — Липецк", "Агроцентр Еврохим — Орел", ЗАО "Агрохимия", "Общество поддержки фермерских хозяйств", "Тандем", "Агрохимуниверсал", "Аграрник", "Боснис", "Балттрейдхим", "Целинскагрохимсервис", "Галактика", "Рязаньагрохим", "Русагрохим", "Агроцентр — Белгород", "Агрохимцентр Тамбов", "Югагрохим", "Зарайская сельхозхимия" и "Юг-Бизнеспартнер") будет применена "специальная санкция — временная приостановка осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины".

Также в отношении ряда компаний (таких как "Белгородский хладокомбинат", "Стройсервис", "Торговый дом "Донспецстрой", "Южтранс", "Волма-ВТР", "Микас", "МК-Метиз", "Группа компаний Пенетрон-Россия", "Торговый дом Пенетрон-Россия", "Пенетрон-экспорт", "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон", Снэк-Груп", "Поли-Пак Экспорт", "ТД "Агромадон", "ТД Старфуд-Юг", "Волма-Маркетинг" и "Народный пластик") будут применены санкции, о которых идет речь в законах от 30 октября.