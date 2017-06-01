Киев истребовал с "Газпрома" первые суммы в рамках дела о взыскании с компании штрафа в размере почти 395 миллиардов рублей, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту газа в республике. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах", — пообещал министр юстиции Павел Петренко.

Он признал, что на территории Украины нет принадлежащего "Газпрому" имущества, сопоставимого с размером штрафа. "Мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и ставить вопрос о выполнении украинских решений и в будущем — международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности", — добавил чиновник.

В российской компании перспективы взыскания суммы этого штрафа за пределами Украины оценили как весьма незначительные. Глава корпорации Алексей Миллер, комментируя возможное начало Киевом несанкционированного отбора газа в счет выплаты штрафа, сказал: "Пусть попробуют".

Кроме того, "Газпром" прорабатывает возможность решить вопрос по оспариванию штрафа в международных инстанциях, поскольку возможности для этого на украинской территории исчерпаны.

31 мая стало известно, что "Газпром" получил постановления украинского Минюста об открытии исполнительного производства почти на 395 миллиардов рублей (первоначальная сумма в размере 360 миллиардов увеличилась за счет пеней и сборов) и наложении ареста на принадлежащие компании акции "Газтранзита" ("Газпрому" в компании принадлежит 40,2 процента акций).

АМКУ начал расследование в отношении "Газпрома" в 2015 году. В начале 2016-го ведомство наложило штраф на компанию в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. Речь идет о периоде с 2009-го по ноябрь 2015-года. Все жалобы "Газпрома", в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, были отклонены.