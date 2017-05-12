Как пишет NEWSru.com, в собственности у депутата из партии "Новые лица" осталось 186 квартир. Доход же Оверко от продажи недвижимости составил более 50 млн гривен (около 1,9 млн долларов). Помимо квартир, депутат владеет также четырьмя жилыми домами и 18 земельными участками.

Как отмечают в "Честно", Оверко также является руководителем строительной фирмы "Синергия", которая, в частности, построила жилой комплекс в Ирпене в нескольких метрах от местной достопримечательности и памятника природы - 600-летнего дуба - "и использует его как рекламу для продажи собственных квартир".

Сам депутат, комментируя поданную декларацию, подчеркнул, что в ней нет нарушений закона: "Я один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства", - заявил он.