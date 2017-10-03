Как пишет "Интерфакс", исполняющим обязанности тогда был назначен главный финансовый директор компании Михалис Имеллос. Он продолжит оставаться в этом статусе после смерти Лоиса. Имеллос работает в Coca-Cola HBC с 2008 года, а должность CFO занял в 2012 году.
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе. Coca-Cola HBC работает в 28 странах, население которых составляет около 595 млн человек.
Акции компании торгуются на биржах Лондона и Афин.