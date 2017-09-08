Как пишет "Интерфакс", Берже скончался во сне в собственном имении в Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции.

Берже родился в 1930 году на французском острове Олерона. В 18 лет переехал в Париж в надежде стать известным писателем или журналистом, однако в итоге наибольшую часть своей жизни посвятил моде.

В 1958 году он познакомился с Ивом Сен-Лораном. Около восьми лет их связывали романтические отношения. В 1961 году Берже и Сен-Лоран открыли дом моды Yves Saint Laurent. Даже после расставания они оставались друзьями и деловыми партнерами. Берже занимал должность генерального директора Yves Saint Laurent до 2002 года.

Модельер Ив Сен-Лоран скончался в Париже в июне 2008 года в возрасте 71 года.