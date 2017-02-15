Согласно материалам, направленным Berkshire в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на 31 декабря она владела 57,36 млн акций Apple по сравнению с 15,23 млн на 30 сентября. В IV квартале акции Apple подорожали на 2,5%, а с начала 2017 года - на 16,6%, обновив рекорд стоимости во вторник вторую сессию подряд.

Если за прошедшие с начала года шесть недель пакет Баффета не изменился, то инвестиции в акции Apple принесли ему $1,1 млрд за этот период, пишет The Wall Street Journal. Также Berkshire приобрела свыше 8 млн акций Monsanto, крупнейшего мирового производителя семян, 166,4 млн акций Sirius XM Holdings и 43,2 млн акций авиаперевозчика Southwest Airlines, все эти инвестиции были новыми для компании. Баффет сделал большую ставку на авиацию: инвестиции в American Airlines удвоились, доля в Delta Air Lines за квартал подскочила почти в 10 раз, до 60 млн акций, в United Continental - более чем в шесть раз, до 28,95 млн акций.

Баффет в течение нескольких десятилетий избегал инвестиций в акции авиакомпаний из-за негативного опыта в этой сфере. В 1989 году он приобрел привилегированные акции USAir Group за $358 млн, которые в последующие годы существенно потеряли в стоимости. "Я вошел в этот бизнес почти в тот момент, когда в нем начались серьезные проблемы", - писал Баффет в 1990 году в обращении к акционерам.

Инвестор продал акции USAir в 1998 году, зафиксировав крупную прибыль, однако неоднократно заявлял, что сожалеет об этой инвестиции. Но в середине 2016 года он сделал несколько крупных вложений в авиапром и авиаперевозчиков. Вместе с тем компания полностью отказалась от участия в трубопроводной Kinder Morgan и сократила вложения в оператора связи Verizon Communications с 15 млн до всего 928 акций.

В общей сложности Berkshire увеличила инвестиции в акции на 15%, до $147,99 млрд, на протяжении IV квартала. Акции самой компании подорожали на 2,4% с начала 2017 года и завершили торги во вторник на рекордно высокой отметке.