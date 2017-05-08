The Sunday Times публикует свой рейтинг ежегодно. В прошлом году его возглавили братья Дэвид и Саймон Рубены - выходцы из Индии, приехавшие в Великобританию в 1950-х годах. В этом году благосостояние владельцев Hinduja Group еженедельник оценил в 16,2 млрд фунтов (+3,2 млрд за год), а Рубены оказались на третьем месте.

Вторым самым богатым налоговым резидентом Великобритании стал американский предприниматель Леонид Блаватник (15,982 млрд фунтов). Братья Рубены в нынешнем рейтинге - на третьем месте (в 14 млрд фунтов). Четвертый - еще один индийский миллиардер, владелец крупнейшей мировой металлургической группы Mittal Steel Company N.V. Лакшми Нивас Миттал (13,229 млрд), передает РБК.

Россиянин Алишер Усманов занял пятую строчку с состоянием в 11,8 млрд фунтов. The Times указывает, что в Британии он владеет 30% футбольного клуба "Арсенал".

Другой российский владелец английского футбольного клуба - Роман Абрамович - занял в рейтинге 13-ю строчку, размер его состояния увеличился на 1,65 млрд до 8,05 млрд фунтов, отмечает РИА "Новости".

Зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, основатель инвестгруппы EastOne Виктор Пинчук занял 144-е место с состоянием в 900 млн фунтов. Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президент компании Inteco Management Елена Батурина - на 156-м месте с 822 млн фунтов.

The Sunday Times отмечает, что в этом году состояние 500 налоговых резидентов Великобритании оказалось больше, чем состояние всех 1000 богатейших налоговых резидентов Соединенного Королевства в прошлом году. Общий объем средств, которыми владеют 500 человек из нынешнего списка, составляет 580,3 млрд фунтов.

Российский Forbes поставил Усманова на пятое место и в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние журнал оценил в 15,2 млрд долларов. Лидером рейтинга в нынешнем году стал совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в 18,4 млрд долларов.