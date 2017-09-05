В результате официальный курс доллара в Узбекистане теперь стал выше, чем на черном рынке, где доллар в последнее время держался в интервале 7,5-7,6 тысячи сумов. Курс евро установлен на уровне 9645,48 сума, что на 4678,601 сума выше курса предыдущей недели. Курс рубля повысился на 68,731 сума до 139,91 сума.

"Исключительно на основе спроса и предложения"

В сообщении Центробанка Узбекистана отмечается, что курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам отныне будет устанавливаться на межбанковских электронных торгах валютной биржи "исключительно на основе спроса и предложения".

2 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", согласно которому одним из приоритетных направлений государственной политики в области либерализации валютного рынка названо "исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте".