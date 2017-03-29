Российское Агентство страхования вкладов заключило сделку по продаже особняка Lower Venn Farm, принадлежавшего российскому банкиру, бывшему сенатору от Тувы Сергею Пугачеву, которого российские власти обвиняют в крупном хищении. Сумма сделки - 1,6 млн фунтов, покупатель не называется.

О закрытии сделки говорится в заявлении АСВ. Выручка от продажи была переведена Межпромбанку, средства на оздоровление которого, по версии следствия, и похитил Пугачев. Сам Пугачев эту информацию пока не прокомментировал.

"АСВ продолжает предпринимать меры по принудительному исполнению определения российского суда в отношении ряда других активов, находящихся в собственности или под контролем С.В. Пугачёва, включая несколько объектов элитной недвижимости во Франции, [...] яхту класса люкс, зарегистрированную на Каймановых островах, и различных ценных активов, которые формально управляются через дискреционные трасты в Новой Зеландии", - говорится в заявлении агентства.

В мае прошлого года Высокий суд Лондона по просьбе российской стороны наложил арест на принадлежащие Пугачеву 47-метровую яхту "DB9" производства компании Palmer Johnson и на французские виллы Пугачева, включая Шато де Гаро, виллу "Аннушка", шале "Вальберг" и виллу, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра. В АСВ оценивают стоимость этих активов в "десятки миллионов долларов".

На родине Пугачев заочно арестован по обвинению в хищении и незаконном выводе средств Межпромбанка, ущерб от чего, предположительно, составил до 100 млрд рублей (1,5 млрд долларов). Сам он эти обвинения отрицает, обвиняя российские власти в разорении своего банка с целью отобрать у него самые важные активы.

Российское следствие считает банкира причастным к выводу за пределы России денег, которые его Межпромбанк получил от Центробанка во время кризиса 2008-2009 годов. Тогда власти для спасения российского банковского сектора выдали ряду банков кредиты на беззалоговых условиях.

Всего банк получил от ЦБ более 40 млрд рублей, из которых вернул не более 10 млрд. Еще 50 млрд рублей Межпромбанк остался должен другим кредиторам.

Российское Агентство по страхованию вкладов подало иск об аресте активов Пугачева по всему миру на сумму свыше 1 млрд фунтов. В декабре прошлого ордер на его арест Пугачева выдал также британский суд. В Великобритании Пугачев также приговорен к двум годам заключения за неуважение к суду.

В сентябре 2015 года Пугачев подал к России иск на 10 млрд долларов в Постоянную палату третейского суда в Гааге.