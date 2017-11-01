Довольно странное по внешнему виду строение в стиле поп-арт возвели в 1972 году. Украшенное граффити здание в виде чупа-чупса сначала использовали как ресторан, но больше 11 лет оно простаивало.

Берлинскую башню на продажу выставило международное агентство Sotheby's Real Estate. Продавцы просят за "Бирпинзель" 3,8 млн долларов и утверждают, что его можно переделать под очень необычный дом или экстравагантный бутик-отель на высоте.

Башня имеет очень выгодное местоположение: она находится на Шлоссштрассе - второй по величине торговой улице Берлина с движением до 4,5 тысячи прохожих в час. Разработанная архитекторами Ральфом Шюлером и Урсулиной Шюлер-Витте, башня в разное время была рестораном, ночным клубом и кафе, а с 2006 года она простаивает.

В 2010 году четыре уличных художника раскрасили "Бирпинзель" граффити, но это не привлекло внимания потенциальных инвесторов. Спустя годы рисунки частично смылись.

Sotheby's Real Estate позиционируют башню как "дом с четырьмя спальнями", но говорят, что ее можно использовать в разных целях. Риелторы предупреждают, что внутреннее убранство башни не в очень хорошем состоянии и новым владельцам придется потратиться на ремонт.