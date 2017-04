На банкноту рядом с портретом бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля помещена его цитата: "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)". Дело в том, что на купюрах, выпущенных в обращение, цитата не выделена кавычками, а в конце предложения не стоит точка.

Национальный фонд грамотности Великобритании согласился с тем, что в цитате недостает знаков препинания, что является ошибкой, пишет издание The Sun.

Банк Англии пока не прокомментировал ситуацию.

По словам профессора Оксфордского университета Тары Стаббс, из-за этой ошибки цитата как будто бы принадлежит самой купюре, а не Черчиллю. Она считает, что там обязательно должны быть знаки препинания.