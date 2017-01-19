Эпоха глобализации, вероятно, подходит к концу, заявил на форуме в Давосе глава одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Рэй Далио. Преодолеть антиглобалисткие настроения можно путем более справедливого распределения доходов, отметила глава МВФ Кристин Лагард. Об этом пишет RNS. https://rns.online/articles/V-Davose-obsudili-konets-epohi-globalizatsii-2017-01-18/

Рост популистских настроений в США и Европе может привести к завершению эпохи глобализации, заявил основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я хочу сказать громко и ясно: популизм меня пугает. Мир, возможно, дошел до периода окончания глобализации, на место которой приходит регионализация и национализация. Экономический вопрос номер один для участников рынка заключается в том, к чему приведет популизм в течение следующих года-двух", — сказал Далио, слова которого приводит Bloomberg.

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Справиться с ростом популистских настроений можно путем более справедливого распределения доходов между гражданами, отметила на форуме глава МВФ Кристин Лагард.

"Если мы не станем больше делиться этим пирогом со всеми, мы должны увеличить размер пирога. Чрезмерное неравенство — причина прерывания устойчивого роста", — сказала Лагард.

"Когда у вас настоящий кризис или когда вы получаете серьезные сигналы, которые мы получили от избирателей, которые говорят "нет", — это время спросить, какой политикой мы руководствуемся, что еще можно сделать, какие меры принять, чтобы уменьшить неравенство", — добавила глава МВФ.

По ее словам, более справедливого распределения доходов в обществе можно добиться путем проведения налоговых и структурных реформ. Однако они должны быть не глобальные, а более индивидуальные и региональные, чтобы обеспечить потребности населения, которые могут быть разными в разных регионах.

Китай рекомендовал отстаивать глобализацию

Председатель Китая Си Цзиньпин на форуме призвал не отказываться от глобализации мировой экономики и адаптироваться. Он сравнил глобальную экономику с океаном, от которого невозможно скрыться.

"Верно, что экономическая глобализация создала новые проблемы. Но нет оправданий для того, чтобы списать экономическую глобализацию со счетов. Напротив, мы должны адаптироваться к экономической глобализации, сгладить негативный эффект от нее и привнести ее положительное влияние во все страны", — сказал Си Цзиньпин в ходе своего выступления на форуме в Давосе.

"Нравится это вам или нет, глобальная экономика — большой океан, от которого невозможно скрыться. Все пытаются перекрыть поток капитала, технологий, товаров, производств и людей между экономиками и направить воды океана в отдельные озера и каналы. Это просто невозможно, и, по правде, это противоречит историческому тренду", — добавил он.

Проблема противодействия экономическим и политическим проблемам, возникшим в результате увеличения популистских настроений в обществе, является одной из ключевых тем форума в Давосе, отмечает Bloomberg. Среди стран ЕС в этом году выборы состоятся в Нидерландах, Франции, Германии и, возможно, досрочные выборы в Италии. В каждой из этих стран есть партии и кандидаты, выступающие против глобализации.