Как говорится в пресс-релизе автосалона, решение было принято жюри, состоящим из 60 журналистов автомобильных изданий.

Bolt набрал 364 балла против 105 у люксового седана Genesis G90, занявшего второе место, и 101 балла у ставшего третьим седана Volvo S90.

Лучшим пикапом признан Honda Ridgeline, отличающийся плавностью хода за счет особой конструкции шасси. Второе место занял пикап Ford Heavy Duty, третье - Nissan Titan.

В этом году впервые присуждалась награда лучшему автомобилю-универсалу; в этой категории соревновались как внедорожники, так и классические минивэны. Первое место жюри присудило минивэн Chrysler Pacifica, второе - кроссоверу Mazda CX-9, третье - кроссоверу Jaguar F-Pace.