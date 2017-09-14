В своем выступлении в Европейском парламенте глава Еврокомиссии заявил о необходимости создания структуры "инвестиционных проверок" в Европейском союзе.

"Позвольте мне сказать раз и навсегда: мы не являемся наивными приверженцами свободной торговли. Европа всегда должна защищать свои стратегические интересы.

Поэтому сегодня мы предлагаем новый механизм в рамках ЕС для проверки инвестиций. Если компания, принадлежащая иностранному государству, захочет купить европейский порт, часть нашей энергетической инфраструктуры или оборонную компанию, это должно происходить только в условиях прозрачности, с проверками и обсуждением. В нашу политическую ответственность входит контроль за тем, что происходит на нашей территории. Это необходимо, чтобы мы могли, если это потребуется, обеспечить коллективную безопасность".

Министерство экономического развития Италии, а также министерства экономики Германии и Франции опубликовали совместное заявление, отметив, что поддерживают создание подобных инвестиционных ограничений, назвав подобные меры "важным этапом в развитии торговой политики ЕС".

Ряд экспертов отметили, что в первую очередь подобные меры, уже предпринимаемые на уровне национальных правительств и теперь предлагаемые на наднациональном уровне Евросоюза, в первую очередь направлены против поглощений европейских компаний со стороны инвесторов из Китая.