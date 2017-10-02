Производители обещают, что собрать картонный дом с влагостойкой защитой из фольги и декоративными деревянными внутренними панелями можно за один день. Небольшой вес конструкции позволяет обходиться без фундамента. А оригинальные сборные конструкции предполагают возможность самостоятельно определять размеры помещений, пишет DesignBoom.

На сайте проекта особое внимание уделяется экологичности wikkelhouse. Гофрокартон склеивают в панели безопасным клеем, превращая его в сэндвич-структуру. Каждый сегмент оборачивают дышащей водонепроницаемой пленкой. Wikkelhouse рассчитан на постоянное или временное проживание в течение 50 лет. Стоимость "оберточного дома" составляет от 35 тысяч евро. В эту цену входит модуль, оборудованный туалетом, ванной комнатой и кухней.

В настоящее время картонные дома поставляются в Нидерланды, Бельгию, Францию, Германию, Соединенное королевство и Данию. Их уже можно увидеть в Лондоне, Роттердаме и Амстердаме.