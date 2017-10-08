Так, лидер рынка по производству пильзнера фирма Krombacher сообщила, что цены будут повышены к марту. Компания Radeberger намерена сделать это уже к февралю, мера коснется как пива в бутылках, так и в пятилитровых бочонках и распространится на марки собственного разлива Radeberger Pilsner, Berliner Kindl, Berliner Bürgerbräu, Ur-Krostitzer, Stuttgarter Hofbräu, Altenmünster Brauer, Allgäuer Büble и импортные Jever, Guinness и Kilkenny. Пивоварня Bitburger повысит цены на весь ассортимент своих марок к середине января 2018 года.

Обозреватели связывают повышение цен с увеличением производственных издержек и подчеркивают, что это может коснуться и других компаний. Например, Veltins заявила о намерении в течение месяца решить, будут ли повышаться цены на ее пиво в бутылках в 2018 году.