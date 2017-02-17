"Если Трамп сделает первый шаг (введет пошлины), мы, возможно, будем вынуждены ответить. Европа должна оставить за собой право ответить теми же методами", — сказал Каудер.

Он также выразил беспокойство по поводу политики Трампа в отношении мировой экономики. "Нам необходимо объяснить Трампу и его окружению, что политика изоляционизма не пойдет на пользу ни Америке, ни нам", — добавил Каудер.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании ввести пошлины на товары, поставляемые из других стран. В январе, отмечает Reuters, Трамп пообещал ввести пошлины в 35% на импортируемые автомобили.