Безработица в ФРГ, по усредненным данным за 2016 год, находится на рекордно низком за 25 лет уровне в 6,1 процента. Потребность в новых сотрудниках остается высокой, отмечают в Федеральном агентстве по труду.

В целом по стране безработица находится на рекордно низком за последние 25 лет уровне в 6,1 процента (минус 0,3 процентных пункта), уточняют в ведомстве.

"Положительная динамика в этой сфере сохранялась до конца года… Спрос на новых сотрудников остается очень высоким", - констатировал глава Федерального ведомства по труду Франк-Юрген Вайзе (Frank-Jürger Weise).

В декабре минувшего года зафиксирован небольшой рост безработицы. Однако эксперты напоминают, что это характерно для зимнего периода, когда традиционно сокращается количество специалистов, работающих на открытом воздухе. Число лиц, не имеющих работы, выросло на 36 тыс. - до 2 млн 568 тыс. человек.