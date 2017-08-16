Как сообщает в среду, 16 августа, газета Neue Osnabrücker Zeitung, только в федеральную землю Нижняя Саксония поставлено более 28 миллионов яиц, возможно, зараженных этим химикатом. Федеральные власти ранее говорили о том, что в Германию из соседних стран было ввезено менее 11 миллионов куриных яиц со следами фипронила.

Издание ссылается на анализ нижнесаксонского министерства сельского хозяйства, произведенный на основании данных европейской системы экстренного оповещения. В свою очередь, из Нижней Саксонии в торговую сеть попало около 17 миллионов зараженных яиц, полученных из Нидерландов и из четырех нижнесаксонских птицеферм, где были найдены следы ядовитого вещества.

Более 15 стран

Зараженные фипронилом яйца и продукты из них были обнаружены уже в 15 странах Евросоюза, а также за его пределами, в частности, в Швейцарии, Южной Корее и Гонконге, отмечает агентство dpa.

По данным министерства сельского хозяйства ФРГ, употребление в пищу продукции, зараженной фипронилом - ядовитым химическим средством для борьбы с насекомыми-паразитами, не представляет "конкретной" угрозы здоровью, однако нельзя полностью исключить риска для детей.