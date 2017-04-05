Парламент Исландии рассматривает законопроект, обязывающий компании предоставлять доказательства того, что они соблюдают принцип гендерного равенства в оплате труда.

Если эта инициатива будет одобрена, то Исландия станет первой страной в мире, где действует закон, направленный на сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин.

Те компании, которые не предоставят соответствующих данных, будут проходить финансовую проверку, и в случае, если выяснится, что компания нарушила принцип равной оплаты труда мужчин и женщин, она будет оштрафована.

В 2015 году Исландия заняла первую строку в рейтинге гендерного равенства, представленном Всемирным экономическим форумом. За ней следовали Норвегия, Финляндия и Швеция.

При этом, согласно официальной статистике за 2015 год, зарплата женщин в Исландии все еще была в среднем меньше на 17% зарплаты, которую получали мужчины, занимавшие аналогичную должность.

Законопроект, направленный на соблюдение принципа гендерного равенства, был внесен в парламент во вторник, эту законодательную инициативу поддерживают как правящая правоцентристская коалиция, так и оппозиция. В парламенте Исландии, около 50% законодателей - женщины.

Требования, которые предусмотрены в законопроекте, коснутся как государственного, так и частного сектора. Документ также запрещает не только гендерную, но и любую другую дискриминацию - расовую, возрастную, в зависимости от сексуальной ориентации, наличия или отсутствия трудоспособности.

"Законопроект обязывает компании и учреждения с 25 или большим числом сотрудников пройти сертификацию, подтверждающую приверженность принципу гендерного равенства", - заявили в исландском министерстве по социальной политике. Если законопроект будет принят, он вступит в силу в январе 2018 года.

В октябре прошлого года тысячи женщин, покинув свои рабочие места до окончания рабочего дня, приняли участие в протестах в Рейкьявике против неравной оплаты труда мужчин и женщин.

Октябрь стал традиционным временем проведения акций, посвященных защите прав женщин. Первая забастовка женщин в Исландии прошла 41 год назад, 24 октября 1975 года. Тогда исландки протестовали против неравного распределения обязанностей дома - они провели однодневную забастовку, отказавшись выходить на работу и выполнять работу по дому.

Некоторые участники этой забастовки, после которой в Исландии был принят закон о равноправии женщин, называли акцию 1975 года "тихой революцией".

В 1980 году 50-летняя исландка Вигдис Финнбогадоттир стала первой в мире женщиной, одержавшей победу на всеобщих прямых демократических выборах главы государства, и заняла пост президента страны.