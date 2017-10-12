Ученые отметили, что наибольшее скопление этого металла находится в южном кантоне Тичино. "Концентрация золота в осадках сточных вод достаточно высокая для восстановления, что делает его потенциально ценным", — говорится в отчете ученых, которые связывают этот феномен с наличием ряда золотодобывающих заводов в регионе.

В общей сложности ученые проанализировали очистку сточных вод на 64 предприятиях. Помимо золота, в водах также нашли три тонны серебра, что оценивается примерно в 1,7 миллиона долларов — аналогичная сумма ежегодно тратится швейцарскими предприятиями на очистку сточных вод на химических и фармацевтических предприятиях.

Агентство отмечает, что на Швейцарию приходится около 70 процентов мировой переработки золота.