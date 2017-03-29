Рудник находится в местечке Силин на полуострове Цзяодун в провинции Шаньдун. Залежи драгоценного металла, по предварительным данным, простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя - 67 метров. Содержание золота в породе составляет 4,52 грамма на тонну.

Если рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то сможет функционировать безостановочно на полную мощность в течение 40 лет, говорят в компании Shandong Gold Group, которой принадлежит рудник.

"Это богатейшее месторождение золота из всех, которые когда-либо были найдены в нашей стране. Таким образом, отныне данный район можно считать главным золотодобывающим регионом КНР", - подчеркнули в компании.