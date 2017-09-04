Как пишет RNS, отзыв касается Volkswagen Magotan, выпущенных в 2007-2014 годах, а также Volkswagen Passat CC 2009-2014 годов выпуска (произведены совместным предприятием FAW-Volkswagen), а также VW Passat 2011-2015 года выпуска (произведены SAIC Volkswagen). Отзыв также включает около 19 000 импортированных машин.

Volkswagen отреагировал на информацию о неисправности, которая может привести к остановке двигателя в результате отказа электроники и топливного насоса. Сведения о проблемах получены в результате расследования, проведенного китайскими властями в апреле 2016 года.

Volkswagen в марте 2017 года отозвал около 680 000 автомобилей Audi в Китае. Причиной стали дефекты в насосах для охлаждающей жидкости.