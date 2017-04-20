Власти Крыма обсуждают проект создания офшорной зоны на территории республики. Об этом РБК сообщил источник, близкий к правительству. По его словам, это необходимо для легального формата сохранения информации об инвесторах на территории Крыма.

Информацию о возможном введении режима офшорной зоны в Крыму подтвердил глава республики Сергей Аксенов. "Обсуждается такой проект", — сказал он в интервью РБК.

"Пока эта идея находится в стадии обсуждения. Она обсуждается стратегическими министерствами, в частности, Министерством экономического развития. Предложения были и от депутатского корпуса, и от членов Совета Федерации, и от членов правительства РФ — найти удобный вариант, который пока еще нигде не работал и который может быть впервые применен в Крыму. Пока мы еще к единому понимаю не пришли", — рассказал Аксенов.