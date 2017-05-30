"Сейчас мы ведем переговоры с концерном по розничным продажам. Договорившись с компанией, которая предоставляет магазинам услуги платежных терминалов, мы можем одним махом охватить много торговых точек. Это гораздо проще, чем вести переговоры с множеством индивидуальных ритейлеров", - объясняет президент BITPoint Генки Ода.

Япония официально признала биткоин 1 апреля этого года, когда в этом государстве вступил новый закон о валютном регулировании. Теперь в стране биткоины и другие цифровые валюты получили статус платежного средства. И многие компании уже начинают предлагать своим клиентам такой способ оплаты. В частности, интернет-сайт по бронированию в ресторанах Gurunavi Inc. обещал чуть позже в этом году оплачивать зарезервированные столики в биткоинах. А одна из крупнейших в Японии сетей по продаже электроники - Bic Camera - начала принимать цифровую валюту в двух магазинах в Токио.