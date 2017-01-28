В "Твиттере" и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos.

В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала 7 тысяч рабочих мест по всей стране.

В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране управляет мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.

25 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики - это было одним из предвыборных обещаний республиканца.

При этом Трамп требует, чтобы строительство стены оплатила Мексика. Он обещал, что строительство не будет финансироваться из средств мексиканских налогоплательщиков.

Это привело к дипломатическому скандалу с Мексикой. Президент страны Энрике Пенья Ньето после подписания указа отказался от запланированного на следующую неделю визита в Вашингтон и встречи с Трампом.

Пенья Ньето и другие мексиканские политики неоднократно заявляли, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе. В четверг Трамп и Пенья Ньето провели телефонные переговоры.

Трамп оценивает стоимость строительства стены в 12 млрд долларов. Стена, по его мнению, должна защитить США от притока нелегальных мигрантов и ввоза наркотиков.

На границе между США и Мексикой уже стоят ограждения, которые удается миновать нелегальным мигрантам.