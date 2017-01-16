Согласно докладу, состояние богатейших людей в мире с 2009 года росло в среднем на 11% в год. Состояние Билла Гейтса увеличилось с 2006 года на 50% — до $25 млрд.

Начиная с 2015 года 1% богатейших людей владеют большим богатством, чем остальная часть человечества, пишет Oxfam. В течение следующих 20 лет 500 людей оставят своим наследникам $2,1 трлн, что больше ВВП Индии, при этом доход беднейших 10% людей планеты рос менее чем на $3 в год с 1988 по 2011 год.

Генеральный директор компании, акции которой входят в индекс FTSE-100, зарабатывает столько же, сколько 10 тыс. рабочих в Бангладеш, отмечает Oxfam. По данным организации, за последние 30 лет доход половины населения США не вырос, в то время как доход 1% самых богатых людей в стране увеличился на 300%.