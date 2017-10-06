"Будет альтернатива. Она проработана", — сказал Сердюков, отвечая на вопрос об альтернативном маршруте "Северного потока — 2".

‎Директор также подчеркнул, что длина газопровода в случае строительства по альтернативному маршруту изменится незначительно.

"Несильно. Расстояние не играет роли. На длине 1200 километров кого интересует девиация в несколько километров?" — пояснил Сердюков.‎

Ранее сообщалось, что правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, дающий возможность помешать строительству газопровода "Северный поток — 2".