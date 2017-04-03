В частности, активисты замуровали с помощью пенобетонных блоков вход в отделение "Альфа-банка" на углу ул. Пушкинской и Малой Арнаутской, а также оставили перед входом в банк бутылку с "коктейлем Молотова".

Это и еще одно отделение "Альфа-банка", а также три отделения "Сбербанка" по маршруту рейда активисты заклеили листами с надписью "Этот банк не будет работать в украинской Одессе". В настоящее время акция продолжается.

Всего на Украине действует 25 банков-участников иностранных банковских групп. В их числе пять банков с капиталом российских государственных банковских групп (БМ Банк, ВТБ Банк, Проминвестбанк, Сбербанк и ВиЭс Банк) и 13 банков, входящих в международные группы, которые, в том числе, предоставляют розничные банковские услуги на территории РФ.