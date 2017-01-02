1 января в 19:00 UTC курс биткоина добрался до $1005 на бирже Bitfinex и приближается к этому показателю на большинстве европейских американских и американских бирж.

В то же время традиционно идут с опережением азиатские площадки: на китайских Huobi и HaoBTC цена биткоина превысила $1030, чуть меньше — около $1025 — цена на японских биржах CoinCheck и BitFlyer.

Рыночная капитализация криптовалюты в данный момент оценивается в $16,028 млрд.

В тройку лидеров по торговым объемам за последние 24 часа входят BitMEX ($22,2 млн), xBTCe ($11,8 млн) и Bitfinex ($11,2 млн).

Таким образом, за последние 24 час биткоин вырос в стоимости почти на 5%.