"Газпром" отмечает риски бесперебойных поставок газа в Европу, в частности в Германию, в случае отказа Польши продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после 2022 года, заявил накануне заместитель председателя правления компании Александр Медведев в интервью Reuters.

"Мы слышали, что Польша не намерена продлевать контракт на транзит газа. Это подвергает риску поставки в европейские страны, включая Германию", - сказал Медведев.

При этом он отметил, что у "Газпрома" нет планов сокращать или приостанавливать транзит газа через Польшу.

Россия поставляет газ в Европу, включая Польшу и Германию, по газопроводу "Ямал - Европа", проходящему транзитом через Белоруссию, Польшу и Германию.

В мае прошлого года представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский говорил, что по истечении долгосрочного контракта на поставку российского газа в Польшу страна не намерена взаимодействовать с "Газпромом" на долгосрочной основе, а в вопросе закупок газа у РФ будет руководствоваться экономической привлекательностью. Срок действия контракта истекает в 2022 году.

В минувшем декабре польская госкомпания PGNiG, оспорившая в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" почти ко всем мощностям газопровода OPAL, уверяла, что суд встал на ее сторону и приостановил решение Брюсселя, в рамках которого российский газовый монополист уже начал полностью использовать трубопровод.

Александр Медведев, со своей стороны, в интервью Reuters сказал, что решение Еврокомиссии, которое позволяет российскому газовому гиганту вдвое увеличить мощность "Северного потока - 2", может работать до заключения суда.