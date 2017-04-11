"Государство должно знать каждого участника финансовой операции, - отметил он. - Если это сделка, то лицам, принимающим в ней непосредственное участие, необходимо понимать, у кого они покупают и кому они продают, как это происходит при банковских операциях".

В начале февраля зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова говорила, что Банк России и Минфин в середине года выйдут с предложением по регулированию криптовалюты в России. При этом она отметила, что пока операции с криптовалютами в России минимальны и срочных мер со стороны регулятора не требуется.

Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин, запущенный в январе 2009 года. В прошлом месяце биткоин впервые обогнал по стоимости золото. Однако в последнее время его положение стало ухудшаться из-за ограничений в ряде стран мира, особенно в КНР, где данная криптовалюта получила большое распространение.