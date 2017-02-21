C 2019 года в России начнут собирать легковые автомобили Mercedes. О подписании специального инвестиционного контракта сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Производство автомобилей будет вестись на территории индустриального парка "Есипово".

Контракт подписан между Россией, АО "Мерседес-Бенц Рус", правительством Московской области, муниципальным образованием "сельское поселение Пешковское" Солнечногорского района Московской области, а также привлеченными лицами "Даймлер АГ", ПАО "КамАЗ", ООО "Даймлер КамАЗ Рус" и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус".

Контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций, передает Gazeta.ru.

Согласно контракту, инвестор гарантирует вложить в проект не менее 15 млрд рублей (порядка 203,3 млн евро). Срок специального инвестиционного контракта составляет девять лет, при этом запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять более 20 тысяч автомобилей в год. В результате реализации проекта будет создано более 1 тысяч рабочих мест.

В ответ для Mercedes-Benz будет создан льготный налоговый режим и будет оказываться государственная поддержка.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что Daimler решил не собирать в России автомобили Mercedes-Benz S-класса. Вместо этого будущее предприятие сосредоточится на производстве премиальных внедорожников: в Московской области предполагается выпускать пять серий — S, E, ML, GL и A.