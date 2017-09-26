"Закон обязателен для всех", — сказал чиновник, напомнив об истории с сервисом Linkedin, который в итоге прекратил работу в России. По его словам, ведомство намерено добиться от Facebook соблюдения 242 закона в 2018 году. Сроки для компании будет установлены в дальнейшем.

В Роскомнадзоре знают, что соцсетью пользуются многие россияне. ​"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", — пояснил Жаров.

Позиция Facebook заключается в том, что они рассматривают варианты исполнения закона, заявил Жаров. "Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента — сразу и проверим", — отметил глава Роскомнадзора.

Тем не менее он подчеркнул, что ведомство не собирается проверять Facebook в 2017 году. "В 2018 году мы подумаем, может быть, проверим", — сказал Жаров.