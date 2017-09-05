"В силу положений приказа посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства), указываемый пассажиром при бронировании перевозки… При прохождении досмотра службой авиационной безопасности проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром", — говорится в сообщении Минтранса.

При этом авиаперевозчик обязан уведомить о предоставлении данной услуги на своем официальном сайте.

"В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней", — добавляет пресс-служба министерства. Аналогичный штрих-код пассажиры смогут предъявить также в бумажном виде.

В середине мая в аэропортах Московского авиаузла (Шереметьево, Домодедово и Внуково) сообщили RNS, что уже готовы внедрить оборудование, позволяющее пассажирам проходить предполетный досмотр по электронному билету с помощью смартфона.

Использовать электронные билеты за рубежом стали с 2007 года, тогда как в Москве в 2013–2014 годах только начали эксперимент по пропуску пассажиров через службы регистрации без бумажных посадочных талонов.