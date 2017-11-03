Как заявили в полиции, воры пробрались в кузов грузовика, пока тот вез гаджеты на продажу в торговый центр Stonestown Galleria. В краже подозреваются трое неизвестных в капюшонах, передвигавшихся на белом фургоне Dodge. Общая стоимость украденных iPhone X составляет более чем $370 тыс.

Как сообщает местный филиал CBS со ссылкой на полицию, это было заранее спланированное преступление.

Продажи iPhone X стартовали 3 ноября в более чем 50 странах, включая США, страны Европы, Россию и Китай. Около фирменных магазинов Apple во многих странах образовались огромные очереди.