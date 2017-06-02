Средняя почасовая оплата труда в США в мае выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 26,22 доллара в час. Рост показателя в годовом выражении составил 2,5%. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,2% относительно апреля и на 2,6% относительно мая 2016 года.

Кроме того, в Министерстве труда США сообщили о сокращении числа рабочих мест в производственном секторе экономики на одну тысячу по итогам прошлого месяца. В это же время количество занятых в строительном секторе возросло на 11 тысяч человек, отмечает Bloomberg.

Штат предприятий розничной торговли в американской экономике в мае сократился на 6,1 тысячи человек. При этом чиновники отмечают, что снижение в этом секторе было зафиксировано уже четвертый месяц подряд. Одновременно с этим количество занятых в сфере образования и здравоохранения возросло на 31 тысячу человек.

Количество рабочих мест в частном секторе американской экономики в целом по итогам мая выросло на 147 тысяч, а аппарат госслужащих, в свою очередь, сократился на девять тысяч человек.

Советник президента США по экономическим вопросам Гари Кон ранее заявлял, что одной из главных задач администрации Дональда Трампа является именно снижение уровня безработицы.

Сам Трамп еще во время избирательной кампании назвал одной из своих главных задач на посту главы государства борьбу с безработицей. После инаугурации он обещал проведение политики протекционизма в экономике. Он говорил, что добьется от крупнейших компаний возвращения производства в США, и обещал крупные штрафные санкции тем, кто выводит бизнес из страны.

29 апреля президент США, выступая по случаю 100 дней на посту, объявил своим главным успехом создание новых рабочих мест в США. "Я действительно уверен в том, что первые 100 дней моего президентства были почти что самыми успешными в истории нашей страны… Самое главное - мы возвращаем рабочие места", - заявил Трамп.