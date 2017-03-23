Как показывает исследование инвестиционной фирмы Hargreaves Lansdown, основанное на статданных Национальной статистической службы Великобритании (ONS), 15,5% мужчин-британцев, достигших 70 лет, все трудятся. В 2012 году этот показатель составлял 10%. Увеличение числа работающих женщин пенсионного возраста более значительно: 11,3% в 2016 по сравнению с 5,6% в 2012 году.

Рост числа работающих пенсионеров может быть связан с отменой в 2011 году обязательного выхода на пенсию. Многие пожилые работники утверждают, что они счастливы продолжать трудовую деятельность, однако эксперты отмечают, что пенсионеры, в особенности женщины, обладают небольшими сбережениями, получают маленькую пенсию и потому вынуждены работать.

"Работников старше 70 лет становится все больше не потому, что пенсионеры вынуждены работать, а потому что они сами хотят продолжать свою трудовую деятельность, - говорит аналитик Hargreaves Lansdown Натан Лонг. - Но мы ожидаем, что такая тенденция будет только ускоряться из-за изменений в схеме начисления пенсий, из-за чего люди не будут достаточно обеспечены после выхода на пенсию".

Многие женщины также не получают полной государственной пенсии из-за того, что они не выплачивали страховые взносы во время перерывов в работе, связанных с воспитанием детей или заботой о пожилых родственниках.

Мужчинам, которые реже женщин делают перерывы в трудовой деятельности, повезло больше. Исследования показывают, что в Великобритании растет не только число работающих пенсионеров, но и тех, кто выходит на пенсию досрочно в возрасте 51-55 лет.