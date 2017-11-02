Это уже пятое повышение заработной платы с начала года. На этот раз повышение составило 30% — со 136,5 тыс. до 177,5 тыс. боливаров (по текущему курсу на "черном рынке" эта сумма составляет $4,3).

При этом размер ежемесячных выплат на покупку основной продуктовой корзины увеличен почти на 48% — со 189 тыс. до 279 тыс. боливаров.

Таким образом, общий размер минимальной зарплаты теперь составляет 456,5 тыс. боливаров.

На 30% вырастут и пенсионные выплаты — теперь их размер составляет 230,8 тыс. боливаров.

При этом в долларах размер зарплаты венесуэльцев упал в связи с ростом курса американской валюты на "черном рынке".

Венесуэла уже несколько лет находится в тяжелейшем кризисе, в результате чего национальная валюта страны постоянно обесценивается.

Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), к 2018 году инфляция в Венесуэле может достигнуть 2300%, а ВВП страны по итогам 2017 года упадет на 12%.